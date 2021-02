Il Cortocircuito: dalle 16 si parla di MetaHuman Creator e di serie TV e film

Nella nuova puntata de Il Cortocircuito che andrà in onda dalle 16:00 di oggi, 12 febbraio 2021, avremo modo di ascoltare Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino che ci parleranno di MetaHuman Creator , il nuovo strumento di Epic Games da poco presentato. Non mancherà inoltre un po' di spazio per chiacchierare di Serie Tv e Film . Come sempre, l'appuntamento è su Twitch : la diretta durerà fino alle 17:30.

Programma del Cortocircuito del 12 febbraio 2021

Umani ma virtuali - Epic Games si prepara a mandare in pensione gli artisti? - Nella prima parte del Cortocircuito Pierpaolo, Alessio e Francesco parleranno della novità presentata da Epic Games, uno strumento "rivoluzionario" che permette di creare essere umani estremamente realistici in modo più semplice e rapido. In questa lunga chiacchierata ci sarà modo di parlare dello stato dell'arte delle tecnologie di animazioni e su cosa possono significare per cinema e videogiochi. Come detto, a supporto vi sarà anche Alessandro Monopoli di Creative Assembly, che ritorna dopo il suo apprezzatissimo intervento sulla demo PS5 presentata da Epic pochi mesi fa.

Serie e Film - Considerazioni e suggerimenti sulla stagione 2021 - Nella seconda parte del Cortocircuito ci sarà spazio per un argomento più leggero, una chiacchierata sul mondo del cinema e su quello della televisione in previsione delle novità del resto del 2021.

Prima di tutto questo, però, ci sarà spazio per Mirella Liuzzi del Movimento 5 Stelle. A Liuzzi si deve il First Playable Fund che è ora sulla Gazzetta Ufficiale. Il fondo prevede l'erogazione di contributi per un importo che va dai 10.000 euro ai 200.000 euro per singolo prototipo: ogni impresa può candidare due progetti distinti. Si tratta di un'ottima iniziativa che potenzierà l'industria videoludica in Italia.

Come sempre, non c'è Il Cortocircuito senza i vostri commenti. Per questo motivo vi esortiamo ad usare la chat di Twitch, i commenti sotto questa notizia o il gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it per farci sapere come la pensate. In questo gruppo troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare una volta terminata la trasmissione. Durante il Cortocircuito, infatti, Telegram servirà per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

