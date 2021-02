Ariana Grande pazza per Sackboy: A Big Adventure, l'esclusiva per PS5 e PS4

Ariana Grande va pazza per Sackboy: A Big Adventure, ci giocherebbe "fino alle due del mattino": lo ha detto la celebre cantante durante una sessione di domande e risposte su Twitter.

Disponibile in esclusiva cross-gen per PS5 e PS4, Sackboy: A Big Adventure ha ricevuto importanti riconoscimenti dalla stampa internazionale, rilanciando convintamente il protagonista di LittleBigPlanet nel mondo dei platform tridimensionali.

"A quali videogame facevi riferimento nella canzone che fa 'che farai quando sono annoiata e vorrei giocare con i videogiochi fino alle due del mattino'?", ha chiesto un fan di Ariana in questa occasione.

Lei ha risposto che ai tempi in cui ha scritto il brano avrebbe detto Mario Party o Mario Kart, ma che ora risponderebbe senz'altro Sackboy, visto che va davvero pazza per il gioco.

Si tratta ovviamente di una gran bella pubblicità per il titolo di Sumo Digital, che ha infatti rilanciato con entusiasmo sui social il video in cui la cantante spiega qual è il videogame che la fa impazzire in questo momento.

"Il nostro team e la nostra meravigliosa community sono davvero entusiasti di sentire che è Sackboy: A Big Adventure il titolo che giocheresti fino alle due del mattino! È letteralmente musica per le nostre orecchie!", ha scritto lo studio.

Che Ariana Grande fosse appassionata di videogame era già piuttosto chiaro: fan sfegatata dei Pokémon, si è fatta tatuare Eeevee sul braccio e ha suonato "No Tears Left to Cry" al Tonight Show con Jimmy Fallon usando Nintendo Labo.