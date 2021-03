Control, il team di sviluppo si sta occupando del prossimo gioco maggiore di Remedy

Remedy è già al lavoro sul suo prossimo gioco maggiore, di cui si sta occupando il team che ha realizzato Control, la sua ultima hit che, dopo una partenza stentata, ha finito per vendere meglio di quanto ci si aspettasse ed è stata portata su tutte le piattaforme più diffuse.

Parliamo di team perché, come raccontato dal CEO della compagnia Tero Virtala, Remedy si è espansa e ora conta quattro gruppi interni, che si stanno occupando di un totale di cinque giochi. Il nuovo gioco del team di Control è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, quindi è presto per i dettagli. Un secondo team si sta occupando di Vanguard, un progetto cooperativo multiplayer, mentre un terzo è su due giochi per PC e console finanziati da Epic Games. Il quarto team sta invece collaborando con Smilegate alla campagna single player di CrossfireX e Crossfire HD (l'edizione cinese).

Virtala ha anche fatto notare che la crescita ha permesso a Remedy di lavorare con realtà diverse e di non dipendere più da un singolo editore, come accaduto in passato. L'obiettivo dello studio rimane però sempre quello di creare mondi di gioco coinvolgenti, abitati da personaggi profondi per raccontare storie diverse.