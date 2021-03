Bloodborne, God of War, Ghost of Tsushima e Uncharted in uscita su PC per un leaker

Bloodborne, God of War, Ghost of Tsushima e Uncharted: The Nathan Drake Collection sono le prossime esclusive PlayStation in uscita su PC, secondo quanto riportato da un leaker su Twitter.

Sappiamo per certo che Days Gone e altri giochi esclusivi PS4 arriveranno su PC a partire da questa primavera, dunque la notizia non dovrebbe sorprendere più di tanto, al di là dei nomi fatti da questa fonte.

In particolare si è parlato poco tempo fa di una possibile remaster di Bloodborne per PS5 e PC sviluppata da Bluepoint Games, e questo ulteriore rumor non farebbe che aggiungere consistenza alle voci.

La cosa più interessante di tutta questa faccenda è tuttavia il leaker che ha riportato tali indiscrezioni visto che, a giudicare dal suo "curriculum", si tratta di una fonte piuttosto attendibile.

A giugno ha infatti previsto correttamente il lancio degli episodi di Kingdom Hearts e di Nioh 2 su PC, mentre a luglio ha anticipato l'annuncio della remaster di Ninja Gaiden.