Bloodborne Remastered su PS5 e PC e sviluppato da Bluepoint Games, per un insider

Secondo l'insider Wario64, Bloodborne Remastered sarebbe in sviluppo per PS5 e PC presso Bluepoint Games e Qloc, lo studio che ha curato la Dark Souls Remastered. Il gioco avrà texture e modelli poligonali migliorati, caricamenti più veloci e tutta una serie di accorgimenti che vanno a raffinare l'esperienza generale.

Dopo aver partecipato al treno dei rumor di oggi, l'insider Wario64, piuttosto famoso per aver anticipato alcune informazioni di Borderlands 3, ha voluto pubblicare un video nel quale racconta tutte le informazioni in suo possesso sul gioco.

Come spesso accade in questi casi, non ha nessuna prova a dimostrazione di quello che dice, per questo motivo, nonostante si tratta di un personaggio piuttosto famoso, prendete tutto con le pinze.

Secondo le informazioni in suo possesso, la Bloodborne Remastered sarebbe in lavorazione presso Bluepoint Games e Qloc. Il primo è lo studio che si diceva essere al lavoro sul remake di Deamon's Souls, il secondo è il responsabile della Dark Souls: Remastered. Il gioco avrà diversi miglioramenti grafici, come texture e modelli poligonali più curati,caricamenti più veloci e qualche accorgimento per migliorare il gameplay, ma nulla di particolarmente incisivo: si tratterà di una remaster, non si un remake.

Nonostante la versione PS5 sia in lavorazione, il gioco è stato testato a lungo su Steam e potrebbe arrivare assieme a Horizon Zero Dawn.

Tra i dettagli che Wario64 può condividere c'è il fatto che il gioco non sarà più bloccato a 30 fotogrammi al secondo, anche se non sa se ci sarà il contatore sbloccato. Al momento il gioco va a 60FPS. Altre caratteristiche sono la Chromatic Aberration e il supporto al 4K e alle risoluzioni ultrawide. Non ci saranno opzioni per il FOV e le risoluzioni scalate. La versione PC funzionerà con tutti i tipi di gamepad, quindi anche quello Xbox One.

Il crossplay al momento non è disponibile.

Al termine del video Wario64 ha detto che i fan di PlayStation potranno consolarsi con il remake di Demon's Souls, che sarà in esclusiva per PS5. Il gioco sarà presentato durante l'evento di lancio di PlayStation 5.

Cosa ne pensate?