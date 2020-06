The Battle of Polytopia, in italiano il clone di Civ che piace ad Elon Musk

The Battle of Polytopia, il clone di Civ che Elon Musk gioca nel suo tempo libero, parla per la prima volta in italiano. Il gioco è disponibile da tempo, sempre gratuitamente, su iOS e Android, ma solo in inglese. Presto il gioco arriverà anche su Steam per PC e Mac con la nostra lingua già inclusa.

The Battle of Polytopia, è un gioco di strategia, che conta già milioni di giocatori in tutto il mondo. Dopo diversi mesi di attesa, adesso il gioco è ora disponibile anche in lingua italiana. The Battle of Polytopia è una sorta di Civilizazion per cellulare, caratterizzato da una grafica "low-poly" ricca di colori e un gameplay semplice, ma profondo. Adatto a farsi giocare "ancora un altro turno".

The Battle of Polytopia è stato sviluppato da Midjiwan, un piccolo studio indipendente di Stoccolma che ha preso l'idea di fondo del capolavoro di Sid Meier e l'ha adattata ai controlli tuoch e ai ritmi dei dispositivi mobile. Ma non solo: presto il gioco arriverà anche su Steam e potrà essere giocato su Windows e Mac. Si tratta di un classico gioco di civiltà, nel quale prendere un popolo nell'età della pietra per poi accompagnarlo lungo le ere, confrontandosi con le altre civiltà.

"Grazie alla pubblicazione della versione in italiano, i giocatori italiani potranno imparare a padroneggiare al meglio gli elementi strategici del gioco e prenderanno più confidenza con l'universo di Polytopia", afferma Christian Lovstedt, General Manager di Midjiwan AB.

The Battle of Polytopia può essere giocato senza essere costretti ad acquisti obbligatori, né a dover pagare per accelerare i tempi di costruzione e sviluppo di determinati elementi di gioco. Il gioco è rinomato anche per essere uno dei giochi su cui Elon Musk, famoso imprenditore nel settore tecnologico, passa il proprio tempo libero.

Ecco dove scaricare The Battle of Polytopia:

Lo proverete?