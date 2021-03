Lupin, parte 2 presto su Netflix: teaser svela il periodo d'uscita della serie hit

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer della seconda parte di Lupin, una delle sue serie di maggior successo tra quelle più recenti, svelandone il periodo di uscita: estate 2021. Insomma, non manca molto per poter vedere i cinque episodi conclusivi delle rocambolesche avventure di Assane, interpretato da Omar Sy in modo eccellente.

Se non avete ancora visto i primi cinque episodi di Lupin, vi consigliamo di fare attenzione al teaser della seconda parte, perché contiene delle anticipazioni molto grosse (praticamente viene svelato il colpo di scena finale del quinto episodio). Se li avete visti, guardatelo con piacere.

Lupin è un personaggio classico della letteratura francese, che i più conoscono nella sua incarnazione giapponese, a opera di Monkey Punch. Da questo ne sono derivati anche molti fraintendimenti, alcuni non proprio piacevoli, che speriamo siano ormai acqua passata. Del resto, dopo aver visto la serie, molti dovrebbero aver capito quanto siano ridicole certe posizioni.