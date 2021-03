Minecraft Dungeons Arcade annunciato, il gioco Mojang sbarca in sala giochi

Minecraft Dungeons Arcade trasporta il particolare action RPG in stile hack and slash di Mojang in sala giochi, con un vero e proprio cabinato multiplayer d'altri tempi, sebbene con alcune caratteristiche molto peculiari.

Non sembra proprio il momento giusto per lanciare un coin-op da bar o da sala, vista sia l'evoluzione del mercato videoludico sia la situazione globale data dal distanziamento sociale, ma Mojang ha già dimostrato in passato di non tenere troppo in considerazione le tendenze o la logica standard, dunque ecco qua Minecraft Dungeons Arcade, un grosso cabinato per 4 giocatori con un'ampia plancia in grado di ospitare tutti i concorrenti nello stesso momento uno di fianco all'altro.

Il gioco sembra seguire la stessa struttura della versione per PC e console, ovvero il gameplay dovrebbe essere lo stesso e i contenuti simili, ma la fruizione sarà ovviamente diversa, cosa che comporta delle variazioni particolari, elaborate in collaborazione con Play Mechanix, una compagnia specializzata nella creazione di cabinati.

Tra le novità maggiori c'è un sistema di carte da scannerizzare, in grado di sbloccare abilità speciali e statistiche per i giocatori: non potendo contare su un sistema di progressione costante come nei videogiochi standard, Minecraft Dungeons Arcade consente ai giocatori di utilizzare un personaggio quanto più possibile personalizzato attraverso l'uso di queste carte.

Giocando e avanzando nella versione Arcade, i giocatori possono sbloccare queste carte, che vengono poi consegnate a fine partita, probabilmente attraverso un sistema di stampa integrato. Ci sono 60 carte diverse da collezionare e i giocatori possono scannerizzarne fino a 5 per sessione di gioco, garantendo così un certo grado di personalizzazione e continuità tra una partita e l'altra. Ovviamente, Minecraft Dungeons Arcade è un'iniziativa caratterizzata da un'estensione limitata, visto che saranno pochi i cabinati distribuiti, ma è comunque un'idea interessante.

Nel frattempo, per il Minecraft Dungeons originale è uscita l'espansione Flames of the Nether, con il gioco che ha superato i 10 milioni di giocatori.