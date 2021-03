Bethesda è di Microsoft, acquisizione approvata in via ufficiale?

L'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft sembra sia stata approvata in via ufficiale, o quantomeno è ciò che suggeriscono i documenti pubblicati dalla Securities and Exchange Commission americana.

Peraltro oggi dovrebbe arrivare anche il via libera da parte dell'antitrust europea, come annunciato il mese scorso: a quel punto l'acquisto dell'importante publisher e di tutti i suoi studi di sviluppo risulterà effettivo.

Ciò significa che si potrà cominciare a discutere in maniera ufficiale del futuro delle produzioni targate Bethesda, che secondo diverse fonti saranno esclusive Microsoft e andranno dunque ad arricchire il catalogo di Xbox Game Pass.

Allo stesso modo, i progetti in cantiere presso gli studi del publisher verranno condivisi con la nuova proprietà, che potrà investire come meglio crede le proprie risorse al fine di potenziarne l'organico e organizzare presentazioni per annunciarli al mondo.

Insomma, ad accordo concluso si aprirà effettivamente una nuova era per Microsoft, che per l'importante cifra di 7,5 miliardi di dollari si è aggiudicata in un sol colpo un vero e proprio colosso dell'industria videoludica.

Attraverso questa importante operazione, la casa di Redmond potrà dunque colmare il gap che ancora la separa da Sony per quanto concerne le realtà first party.