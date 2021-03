Videogiochi, passione senza età: Yang Binglin, 86 anni, ha completato 300 titoli

I videogiochi sono una passione senza età, e oggi ne abbiamo avuto un'ulteriore conferma. È infatti salito agli onori delle cronache Yang Binglin un videogiocatore cinese di 86 anni che nelle ultime due decadi ha completato oltre 300 titoli.

Qualche tempo fa abbiamo fatto la conoscenza di una gentile signora inglese nel video sulle generazioni a confronto di Xbox Series X|S, e il caso di Yang Binglin alla fine dei conti è molto simile: l'uomo ha cominciato a cimentarsi con i puzzle game insieme al nipote, per poi dedicarsi a esperienze più complesse e sfaccettate.

Ex ingegnere, da sempre appassionato di tecnologia, Yang di giorno si allena a giocare a ping pong ma ogni sera dedica almeno tre ore ai videogame e ha approfittato di questa sua passione per costruirsi anche un nutrito seguito sui social.

Come si intuisce dal video che trovate in calce, fra le produzioni preferite dell'uomo spiccano i survival horror come Resident Evil 7 biohazard, ed è per questo tipo di esperienze che ha cominciato anche a creare delle guide strategiche fatte in casa.