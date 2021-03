Loop Hero: più di 150.000 giocatori in 24 ore

Loop Hero, il particolarissimo gioco di ruolo roguelike di FourQuarters team, ha già superato quota 150.000 giocatori, per la somma gioia del team di sviluppo, che ha dato l'annuncio su Twitter. Nello stesso messaggio è stata mostrata la percentuale di recensioni positive da parte degli utenti ricevute su Steam, che si è attestata sul 95%.

Tra i primi a complimentarsi per il successo di Loop Hero, il publisher Devolver Digital, che ovviamente è altrettanto interessato all'ottimo risultato. C'è da dire che negli ultimi tempi Devolver non sta sbagliando un colpo e ha piazzato diversi successi sul mercato, tra i quali la super hit Fall Guys.

Leggiamo la sinossi ufficiale di Loop Hero:

Il Lich ha imprigionato il mondo in un loop fuori dal tempo, facendo piombare la popolazione in un caos senza fine. Usa un deck di carte mistiche in continua espansione per posizionare nemici, edifici e terreni mentre il tuo coraggioso eroe intraprende una missione all'interno del loop. Trova ed equipaggia potenti oggetti per ciascuna classe di eroi, così potrai migliorarne l'efficacia in battaglia ed ampliare l'accampamento dei sopravvissuti per affrontare al meglio ogni avventura nel loop. Sblocca nuove classi, nuove carte, vantaggi e infidi guardiani nella tua lotta per spezzare l'infinita spirale della disperazione.