XCOM: Chimera Squad arriverà su PS4, Nintendo Switch e Xbox One per il PEGI

XCOM: Chimera Squad è un piacevole spin-off dell'acclamato reboot di XCOM realizzato da Firexis, lo studio di Civilization 6. Nonostante i due capitoli principali e le loro espansioni siano arrivati anche su console e mobile, questo gioco -fino ad ora- è stato pubblicato solo su PC. Le cose, però, potrebbero cambiare. Il sito del PEGI, l'ente di classificazione europeo, ha aggiornato la pagina di XCOM: Chimera Squad sostenendo che il gioco di Firaxis arriverà anche su PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

È già capitato in passato che il sito del PEGI o quello di qualche altro ente di classificazione inserisse delle informazioni non corrette, ma non sarebbe nemmeno la prima volta che, in questo modo, si sia scoperto l'arrivo di alcuni giochi in anticipo sui tempi ufficiali. A far propendere per la prima ipotesi, però, c'è il fatto che la pagina PEGI presenta già un errore.

La data di uscita segnalata, infatti, è il 26 marzo 2021: in altre parole XCOM: Chimera Squad sarebbe dovuto uscire venerdì scorso. Ci sono anche possibilità che il gioco sia stato semplicemente rimandato senza troppi proclami e la sua uscita sia comunque prevista a breve. Staremo a vedere.

La pagina PEGI di XCOM: Chimera Squad.

XCOM: Chimera Squad è uno strategico a turni nel quale occorre guidare una speciale squadra di agenti impegnata a contrastare un'invasione aliena. Nel caso in cui siate interessati, questa è la nostra recensione di XCOM: Chimera Squad.

Vi piacerebbe provare il gioco? E su quale piattaforma?