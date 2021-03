Final Fantasy 16 supera Resident Evil Village tra i giochi più attesi di Famitsu

Famitsu, nota testata giapponese, ha rilasciato la sua classifica settimanale dei giochi più attesi, creata a partire dai voti dei lettori. Grazie a questi risultati, possiamo vedere che Final Fantasy 16 è più atteso del venturo Resident Evil Village. L'opera di Square Enix, però, non è stata in grado di ottenere il podio. Chi ha dominato?

Vediamo la classifica completa dei giochi più attesi di Famitsu per saperlo:



Monster Hunter Rise (Switch) - 822 voti Tales of Arise (PS4) - 638 voti Final Fantasy 16 (PS5) - 597 voti Resident Evil Village (PS5) - 479 voti The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 (Switch) - 461 voti Rune Factory 5 (Switch) - 384 voti Bayonetta 3 (Switch) - 366 voti Shin Megami Tensei 5 (Switch) - 336 voti New Pokemon Snap (Switch) - 228 voti Pragmata (PS5) - 215 voti

Come potete vedere, la prima posizione è saldamente occupata da Monster Hunter Rise. In secondo posizione troviamo invece Tales of Arise: anche se in occidente la saga di Tales of ha sempre avuto minore risonanza di Final Fantasy presso il largo pubblico, la serie è parecchio amata e il nuovo capitolo è molto atteso.

In classifica troviamo anche alcuni giochi che paiono più miraggi (per quanto sia triste dirlo): parliamo chiaramente di Bayonetta 3, che da tempo è sparito dai radar, ma anche di Pragmata, progetto di Capcom di cui non si sa praticamente nulla e che non dovrebbe essere pronto in tempi rapidissimi.

Analizzando la classifica in termini di piattaforme, possiamo vedere che sei posizioni su dieci sono occupate da titoli Nintendo Switch, con le altre quattro occupate da opere PlayStation (Tales of Arise - PS4, Final Fantasy 16 - PS5, Resident Evil Village - PS5 e Pragmata - PS5). Come ci si aspetterebbe, la Top 10 non include giochi PC o Xbox, piattaforme non dominanti nel mercato giapponese.

Rimanendo in tema Final Fantasy 16: un trailer Sony segnala che è esclusiva temporale PS5, poi su PC?