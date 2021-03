Naughty Dog e Sony: "c'era un insolito livello di fiducia", svelati dei retroscena

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di GamesRadar, il co-fondatore di Naughty Dog - Andy Gavin - ha svelato che tra il suo studio e Sony i rapporti erano "molto stretti" anche prima dell'acquisizione del team. Inoltre, pare che vi fosse "un insolito livello di fiducia" tra le due parti.

Gavin ha affermato: "Stavamo lavorando a strettissimo contatto con Sony e stavamo andando talmente d'accordo che in pratica eravamo quasi uno studio first party. Non avevamo alcun tipo di contratto riguardo a Jak and Daxter, ma stavano pagando alcune delle spese, quindi avevamo un accordo tra gentiluomini: non saremmo certo andati da Microsoft a fare un diverso tipo di gioco."

Secondo Eric Iwasaki, ex-lead technical artist, Sony ha investito in Jak and Daxter senza sapere realmente di che si trattasse. Ecco le sue parole, in traduzione: "Seriamente, quanti sviluppatori hanno rilasciato giochi di successo secondo i tempi previsti per quattro anni di fila? Quel tipo di legame ci ha permesso di sviluppare un'IP originale senza nemmeno condividere molto a riguardo fino a quando il co-fondatore Jason Rubin non è stato certo di poter presentare il gioco".

Jak and Daxter è stato rilasciato nel 2001. L'attuale co-presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann (noto soprattutto come co-director di Uncharted 4 e dei due The Last of Us), è entrato a far parte del team nel 2004 per lavorare su Jak 3. La Naughty Dog dell'epoca è ovviamente diversa da quella che conosciamo oggi, ma ancora adesso crediamo che tra le due parti vi sia molta fiducia, considerando che Naughty Dog è in grado di rilasciare giochi di successo di generazione in generazione.

Vi segnaliamo anche che Naughty Dog cerca un Economy Designer per un gioco live service: è il multigiocatore di The Last of Us 2?