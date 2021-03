Star Wars: Respawn cerca un producer, è Jedi Fallen Order 2?

Blair Brown, senior producer presso Respawn Entertainment, ha sfruttato il proprio profilo Twitter per segnalare di essere alla ricerca di un producer con esperienza che desideri lavorare a un nuovo progetto di Star Wars. Viene specificato che il team è di piccole dimensioni e che di rado ci sono posizioni nuove. Anche se non viene detto in modo esplicito, la mente corre subito a un possibile Jedi Fallen Order 2.

EA e Respawn Entertainment non hanno mai annunciato un seguito all'apprezzato Star Wars Jedi Fallen Order, ma il successo del gioco dovrebbe garantirgli la possibilità di un seguito, o anche solo di un nuovo progetto simile. Quella dedicata al producer non è la prima proposta di lavoro aperta da Respawn, in ogni caso. Più di un anno fa, infatti, il team era alla ricerca di un Senior Software Engineer che si sarebbe dovuto dedicare a un titolo di Star Wars in terza persona di genere "avventura".

Per ora, sappiamo che "molteplici progetti non annunciati sono in sviluppo presso i talentuosi team di EA". Star Wars non è più una licenza esclusiva di Electronic Arts, ma non per questo la compagnia di FIFA ha intenzione di ridurre gli sforzi per la creazione di giochi dedicati al mondo di Guerre Stellari.

La ricerca di un producer ci fa capire inoltre che, qualunque sia il progetto di Respawn - Star Wars Jedi Fallen Order 2 o qualcosa di completamente nuovo - potrebbe volerci qualche tempo prima di poterlo vedere in azione.

Fino ad allora potremo divertirci con gli altri giochi di EA, come Star Wars Squadrons: ecco la data di uscita del gioco su Xbox Game Pass.