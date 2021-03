Star Wars: Squadrons, data di uscita su Xbox Game Pass annunciata da EA

Star Wars: Squadrons ha finalmente una data di uscita su Xbox Game Pass: il gioco potrà essere scaricato senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio Microsoft a partire dal 18 marzo.

A pochi giorni da quando Electronic Arts ha rivelato il debutto di Star Wars: Squadrons su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate, ecco dunque l'informazione che i possessori di Xbox stavamo aspettando.

Pubblicato lo scorso ottobre, il nuovo tie-in sviluppato da EA Motive include una coinvolgente campagna in single player ambientata dopo gli eventi della Guerra Civile Galattica, in cui potremo osservare il conflitto da diversi punti di vista.

Sarà tuttavia presente anche un corposo impianto multiplayer competitivo in cui, alla guida delle più iconiche navicelle di Star Wars, potremo sfidare altri giocatori in spettacolari dogfight.

Domina la galassia con il tuo caccia in STAR WARS: Squadrons e scopri una nuova esperienza di gioco in cui i piloti sono i veri protagonisti.

Allaccia le cinture, prova il brivido dei combattimenti stellari multigiocatore in prima persona insieme alla tua squadriglia e scopri cosa vuol dire essere un vero pilota in una nuova emozionante storia per giocatore singolo di STAR WARS.