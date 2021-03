Xbox: Call of Duty e Fortnite in cima, i 50 giochi più giocati su Microsoft Store

Quali sono i giochi più giocati del Microsoft Store? La risposta arriva direttamente dal negozio digitale della compagnia di Redmond che propone (nazione per nazione) una lista dei cinquanta giochi più giocati su Xbox. Come ci si può aspettare, Call of Duty Warzone e Fortnite sono in cima alla lista in questo momento.

La lista italiana, precisamente, è composta in questo modo:



Call of Duty Warzone

Fortnite

FIFA 21 (Xbox One)

GTA 5

Rocket League

Apex Legends

Call of Duty Black Ops Cold War (Xbox One)

Destiny 2

Assassin's Creed Valhalla

NBA 2K21

Forza Horizon 4

Minecraft

PES 2021

FIFA 21 (Xbox Series X|S)

FIFA 20

Call of Duty Black Ops Cold War (Xbox Series X|S)

Gears 5

Red Dead Redemption 2

Football Manager 2021 Xbox Edition

Sea of Thieves

Roblox

Assassin's Creed Odyssey

Battlefield V

Ark Survival Evolved

Dead by Daylight

Tom Clancy's The Division 2

F1 2020

Forza Motorsport 7

Halo The Master Chief Collection

Cyberpunk 2077

For Honor

TES 5 Skyrim

Warframe

Fallout 76

Dirt 5

Wreckfest

Farming Simulator 19

Monster Hunter World

Battlefield 1

The Witcher 3

Assassin's Creed Origins

Star Wars Jedi Fallen Order

Halo 5 Guardians

FIFA 19

F1 2019

World of Tanks

PUBG

Star Wars Battlefront II

Need for Speed Heat

NBA 2K21 Next Generation

Come potete vedere la cima di questa lista è composta dai soliti noti, COD, Fortnite, FIFA, GTA 5, Rocket League e Apex Legends. Anche spostandoci negli USA, la lista non cambia in modo considerevole: FIFA perde varie posizioni, sostituito da NBA 2K, e i nomi già citati cambiano leggermente di posizione. Potete vedere la lista completa qui.

Se ci spostiamo invece in Giappone, è Apex Legends a prendere la prima posizione, superando sia Fortnite che Call of Duty Warzone. Ci sono poi alcuni titoli tipicamente nipponici, come Dragon Quest XI, TYakuza 5 Remastered, Dragonball Z Kakarot, Sword Art Online, Code Vein e Final Fantasy XII The Zodiac Age. Potete vedere la lista completa qui.

Rimanendo a tema Xbox, segnaliamo che l'evento del 26 marzo non vedrà grandi annunci per Jeff Grubb.