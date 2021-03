One Piece: la serie Netflix live action ha un titolo provvisorio

La serie Netflix di One Piece continua la sua produzione in gran segreto ma potrebbe essere emerso il titolo provvisorio utilizzato internamente dagli addetti ai lavori per identificare questa nuova serie live action basata sul celebre manga e anime di Eiichiro Oda, che potrebbe essere One Piece: Project Roger.

È assai improbabile che tale nome possa essere utilizzato anche nella versione definitiva, trattandosi di un titolo alquanto strano e poco intrigante, ma questo è quanto è stato raccolto da Production Weekly osservando le recenti registrazioni da parte degli studi di produzione per le serie attualmente in corso.

D'altra parte, non è la prima volta che emerge il nome in questione, considerando che lo stesso showrunner incaricato di creare la serie live action di One Piece, Steve Maeda, aveva tempo fa pubblicato una foto in cui veniva mostrata una porta con sopra la scritta "Project Roger", cosa che sembra essere una conferma alquanto definitiva del nome in codice per la serie.

I lavori in corso hanno ovviamene subito un grosso rallentamento dall'esplosione della pandemia da Covid-19 e probabilmente tutte le date previste per la lavorazione sono state posticipate. Per il momento, non sappiamo ancora praticamente nulla della serie TV in questione e restiamo in attesa delle prime informazioni ufficiali.

La prima conferma di One Piece su Netflix, con una serie TV girata dal vivo con attori in carne ossa in produzione è emersa oltre un anno fa, a gennaio 2020, poi ci sono state alcune conferme tra le quali il fatto che si tratti di una grande produzione, in stretta collaborazione con Eiichiro Oda. A questo punto, attendiamo di sapere qualcosa di più al riguardo, visto che le riprese potrebbero essere avviate o prossime. Per il momento, è emerso che dovrebbe durare 10 puntate e raccontare la saga di East Blue dalla linea narrativa originale.