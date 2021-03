Paradise Lost, la recensione: un viaggio imperfetto in una distopia toccante

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di Projekt Riese , un fatto storico realmente accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale e di come sia stato la base d'ispirazione dei ragazzi di PolyAmorous nello sviluppo di Paradise Lost. Oggi siamo qui invece per raccontarvi la nostra esperienza dopo aver intrapreso un viaggio misterioso all'interno dei bunker distopici dislocati sotto la Bassa Slesia. Sì perché Projekt Riese non fu mai portato a termine dai nazisti, mentre Paradise Lost propone un futuro in cui tutto quello che conosciamo non esiste più e la guerra non è finita come ci ricordiamo. Siamo pronti a darvi il nostro giudizio finale dunque, nella nostra recensione per PC di Paradise Lost .

Tunnel di emozioni

Paradise Lost: le stanze dei bunker

Questa recensione, per chi vi scrive, è davvero una delle più complesse a cui ha dovuto lavorare negli ultimi anni. Ci scuserete dunque, se prendiamo qualche riga per farvi una premessa che però riteniamo doverosa. Guardare un titolo dal mero punto di vista tecnico è sbagliato, ci sono tanti aspetti che contraddistinguono un'opera e basarsi unicamente su uno di essi per completare un giudizio è chiaramente errato e non lo faremo oggi. Eppure, per provocazione, lanciamo questo sasso nello stagno aspettando il riverbero delle onde. Può un videogioco essere giudicato come tale se non contempla una componente ludica? E allo stesso modo, può la pressione di una leva per una decina di volte in circa cinque ore di avventura essere considerata componente ludica? Infine, può un titolo che dichiaratamente si ispira a un certo genere di videogiochi, essere considerato parte di quel genere se non abbraccia nessuno dei suoi pilastri fondamentali?

Paradise Lost: un mondo distrutto

Szymon è un bambino che ha perso tutto. La colpa è dei grandi, come sempre. Adulti attirati dal potere, dal denaro, accecati dall'odio verso ciò che non si conosce, verso chi non si conosce. Il gioco del potere è un gioco subdolo, che spesso avvolge anche chi in quel gioco non avrebbe voluto entrarci o non avrebbe dovuto. Szymon è un bambino che ha perso tutto, anche la madre e di questo non si dà pace. Szymon è il bambino di cui vestirete i panni e con cui cercherete di accettare la perdita dell'unica persona che in quel mondo di grandi e meschini, provava a tenerlo al sicuro.

Il viaggio vi porterà tra le rovine di un mondo distopico, un mondo che non esiste, ma che sarebbe potuto essere. L'America non intervenne nel Secondo Conflitto Mondiale fin da subito, Hitler completò il Progetto Gigante, trasferì lì la popolazione e lanciò un attacco atomico che mise in ginocchio quasi tutto il pianeta. Dentro e fuori i bunker, la desolazione avanzava e il caos iniziava a regnare. Rovinarvi il viaggio però, non è la nostra intenzione e dunque lasciamo il resto della narrativa alla vostra scoperta. Ed è proprio questo il punto più forte di Paradise Lost: le idee, la narrativa. PolyAmorous ha scelto un tema complesso, un argomento non facile e lo ha trasposto con amore, aspetto che trasuda spesso nei vari momenti in cui approfondirete la trama. Il viaggio di Szymon nell'accettazione del suo lutto si intreccia a doppio filo con il racconto di quanto accaduto all'interno di quei tunnel e di quelle mura. Questo sarà ciò che vi spingerà ad andare avanti e in alcuni casi a chiudere un occhio nei confronti di ciò che non è Paradise Lost.