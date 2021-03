Fallout 76, il provato del nuovo aggiornato di Primavera: Pronti e Carichi

In queste settimane inizia il nuovo anno di contenuti, che si apre con una primavera all'insegna dei miglioramenti dell'interfaccia e di una serie di facilitazioni nella gestione tanto richieste quanto apprezzate. Diamo un'occhiata a quel che l'Appalachia sta diventando e a quel che ci riserva per il futuro.

I ragazzi di Bethesda devono evidentemente esserne consapevoli, perché hanno deciso di ovviare a questa problematica con una serie di miglioramenti alla gestione del proprio C.A.M.P. . Prima di tutto, notizia delle notizie, non saremo più limitati ad un singolo luogo. Ogni giocatore potrà creare diversi rifugi, chiamarli in maniera indipendente l'uno dall'altro e addirittura assegnargli delle icone personalizzate.

Diciamocelo: tutti abbiamo un po' odiato la gestione difficoltosa e macchinosa dei C.A.M.P. . Il luogo principale della prosperità dei giocatori in Fallout 76 ha spesso portato alla voglia di abbandonarli a loro stessi, fino addirittura a sfruttarli solo come un metodo per spendere meno tappi possibili con i viaggi rapidi . È vero che tutti quei giocatori che amano la fase di costruzione di Fallout 76 non ne possono fare a meno, ma la difficoltà nella gestione e nello spostamento fanno spesso passare la voglia.

La gioia dei loadouts

Finalmente ci siamo! Quante volte vi è capitato di pensare che i contenuti e la varietà di Fallout 76 richiedesse la libertà nella modifica della propria build? Con Pronti e Carichi: questo il nome del nuovo aggiornamento che sarà disponibile per tutti il prossimo 27 aprile, tutti i giocatori sopra al livello 25 avranno finalmente accesso alla ricetta per la costruzione della macchina obliteratrice. Presenti anche nelle varie stazioni in giro per l'Appalachia, tramite queste macchine sarà possibile azzerare i proprio punti S.P.E.C.I.A.L. e creare differenti build, dando finalmente la libertà di scegliere in che direzione andare con il proprio personaggi in base all'esigenza.

Attualmente gli slot disponibili sono soltanto due, ma c'è comunque volontà di andare a modificare questo aspetto. Nonostante il limite potrete dormire sonni tranquilli, perché alternare i loadout e ridistribuire i punti sarà sempre gratis per tutti, lasciando quindi al giocatore la libertà di muoversi come meglio crede.

In parte capiamo la scelta di Bethesda di aver atteso così a lungo prima di dare questa possibilità. D'altronde anche i talenti leggendari sono ancora recenti e si tratta di una feature che semplifica parecchio la vita e le scelte dei giocatori, fatte con più tranquillità in fase di build. Allo stesso tempo però si tratta di un contenuto fondamentale soprattutto per quei veterani con centinaia di ore alle spalle, vogliosi di voler testare con mano qualcosa di totalmente nuovo senza per questo dover creare un nuovo personaggio da zero.