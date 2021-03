Crash Bandicoot 4: It's About Time su PC richiede connessione internet costante

Crash Bandicoot 4: It's About Time in versione PC sembra che richieda, al momento, una connessione a internet costante, ovvero l'always online, anche se si gioca in single player senza alcuna funzionalità multiplayer o online attivata.

È una caratteristica comune anche ad altri titoli distribuiti attraverso Battle.net, d'altra parte, dunque la questione non stupisce più di tanto, ma rappresenta comunque una caratteristica sempre ben poco apprezzata dagli utenti PC, anche perché in questo caso sembra che non ci sia una modalità offline e che dunque, se non si dispone di una connessione a internet anche momentaneamente, Crash Bandicoot 4: It's About Time non funzioni.

Per poter giocare al titolo Activision su PC è dunque necessario essere connessi per tutta la durata della sessione di gioco, cosa che ovviamente non rappresenta un grosso problema in quest'epoca, ma che comunque continua ad essere un elemento fastidioso per buona parte dell'utenza su piattaforma Windows.

Si tratta di un sistema di sicurezza volto a impedire la pirateria, ma in certi casi, come dovrebbe fare anche Diablo 2 Resurrected in base a quanto riferito in precedenza da Blizzard, gli sviluppatori possono inserire una modalità offline che consente di utilizzare i titoli su Battle.net a prescindere dalla connessione online, ma sembra che Crash non rientri in questi.

Nel frattempo, abbiamo visto i requisiti ufficiali di Crash Bandicoot 4: It's About Time su PC, mentre ulteriori informazioni sul gioco potete trovarle nella recente recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time per PS5.