Steam Summer Sale: i migliori sotto i 10€

Con l'enorme quantità di sconti attualmente in corso, facciamo intanto una selezione dei più interessanti giochi in offerta su Steam con prezzo sotto i 10€

Gli Steam Summer Sale, ovvero i celebri saldi estivi di Steam, sono in pieno svolgimento in questo inizio d'estate, con gli sconti in corso dal 24 giugno all'8 luglio. Le proposte sono davvero innumerevoli e sarebbe impossibile effettuare una panoramica completa sui giochi più meritevoli, trattandosi di centinaia di titoli, ma proviamo in questo articolo a fare una ristretta selezione ponendo come limite di prezzo i 10 euro. Ponendosi come una sorta di soglia psicologica universale, il prezzo a cifra singola rende particolarmente appetibile l'acquisto di giochi che magari non sono necessariamente in wishlist, come ben sa chi segue con interesse queste iniziative promozionali dei vari digital delivery. Scaldate dunque le carte di credito e preparatevi ad incrementare ulteriormente i già opprimenti backlog, perché è l'ora di aumentare un po' i titoli in libreria con un giro per i saldi estivi di Steam.

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the year edition (€9,99 -75%) Sarà pure banale inserirlo in una selezione di questo tipo, ma a distanza di cinque anni The Witcher 3: Wild Hunt continua a rappresentare un paradigma dell'RPG su computer (e console), e se c'è ancora qualcuno che non l'ha giocato o non lo possiede in qualche forma (cosa che a questo punto potrebbe anche sembrare strana), questa è un'altra occasione per rimediare a tale mancanza. Il gioco rimane un notevole modello in termini di ampiezza e di storia, dotato di una scrittura che raggiunge anche livelli veramente alti in alcuni frangenti. Sotto questo aspetto, The Witcher 3 sembra dimostrare come il sodalizio tra CD Projekt RED e Andrzej Sapkowski, peraltro non privo di screzi e incomprensioni, sia stato un dono raro per l'ambiente videoludico, come dimostrato anche dalla difficoltà del team di raggiungere i medesimi livelli qualitativi con il successivo Cyberpunk 2077. La versione Game of the Year comprende peraltro anche tutti i DLC usciti dopo il lancio originale, alcuni dei quali rappresentano delle vere e proprie perle.

Yakuza 0 (€4,99 -75%) La serie Yakuza può sembrare talmente lunga e sfaccettata da porre un certo timore al neofita, ma Yakuza 0 può rappresentare un caso a parte sotto diversi aspetti, presentandosi come un gioco da avere a prescindere dal culto per l'intera serie o meno. Prima di tutto, può essere considerato a tutti gli effetti il capitolo iniziale, almeno in termini cronologici, inoltre è ancora una delle migliori iterazioni in assoluto del particolare action di Sega. Ma c'è altro a suo favore: uno degli elementi di maggiore fascino di Yakuza è rappresentato dal fatto che propone una vera e propria full immersion nel Giappone e lo Zero potenzia ulteriormente questo aspetto mettendo in scena il paese del Sol Levante nel pieno degli anni 80. Calarsi all'interno dell'ambientazione nipponica è già uno spettacolo, ma farlo in una perfetta riproduzione di Tokyo e Osaka in tale periodo magico amplifica l'effetto e ci fa sentire davvero dentro un manga "hard boiled". Ecco la recensione di Yakuza 0.

Europa Universalis 4 (€9,99 -75%) A distanza di otto anni dalla sua uscita originale, Europa Universalis IV continua ad essere uno dei maggiori esempi di strategico ad ambientazione storica, specialmente se rapportato al prezzo con cui al momento è venduto su Steam. Sotto vari aspetti, il recente Crusader Kings III rappresenta probabilmente una scelta ancora migliore, ma visto il particolare limite di prezzo che ci siamo imposti per questa selezione di titoli, questo gioco rappresenta probabilmente il top del genere Grand Strategy a cui si possa ambire a partire dalle premesse stabilite. Com'è ormai tradizione per buona parte dei titoli Paradox, anche questo si arricchisce in maniera esponenziale con DLC ed espansioni, mentre qui parliamo solo del pacchetto base, che comunque garantisce una bella quantità di ore a gestire politica, economia, guerra e diplomazia in varie epoche dell'Europa. In ogni caso, per qualche centesimo in più si può annettere l'Extreme Edition che fornisce già un avvio più ricco, per poi pensare a ulteriori aggiunte successive.

Cities Skylines (€6,99 -75%) Parliamo ora di uno dei generi in grado di far spendere decine di ore a una bella fetta di utenti qualsiasi in grado di utilizzare un mouse: il city builder su PC. Per la precisione, parliamo di uno dei migliori city builder visti negli ultimi 10 anni, ovvero Cities Skylines, offerto a un prezzo veramente accessibile per questa occasione. L'unico problema che ci può essere in una scelta del genere è che il gioco si possieda già, magari ottenuto gratuitamente attraverso una delle recenti offerte al riguardo, ma in ogni caso questi sconti possono essere un'ottima occasione per tornarci sopra grazie alle riduzioni di prezzo che colpiscono tutti i pacchetti aggiuntivi, che come da tradizione Paradox sono veramente tantissimi e variegati. Il gioco in questione ha riportato in auge un genere che sembrava essersi alquanto perso in questi ultimi anni, dimostrando come invece abbia ancora tanto da dire e da offrire ai giocatori più riflessivi e appassionati.

Resident Evil 7 (€9,89 -67%) Nel caso ci sia ancora qualcuno che non l'ha giocato o non lo possiede, correte ad acquistare Resident Evil 7 Biohazard in questa occasione. L'unica controindicazione è per i soggetti estremamente sensibili, perché questo gioco fa veramente paura. Rappresenta, peraltro, una scommessa ampiamente vinta da Capcom: posta di fronte all'inesorabile declino del suo survival horror, la casa nipponica ha deciso di stravolgere tutta la sua struttura apprendendo qualcosa anche dalle più recenti tendenze degli horror indie e non solo. Il risultato è un gioco che, grazie a una strana e preziosa formula alchemica, riesce a coinvolgere e spaventare come capita ad alcuni titoli più sperimentali di questo genere ma al contempo risulta ancora perfettamente inserito nella mitologia classica della serie, mantenendo la sua peculiare identità da Resident Evil. Un'esperienza nuova ma anche con un sapore familiare per gli appassionati, ovvero un obiettivo veramente difficile da centrare.

Titanfall 2: Ultimate Edition (€5,99 -80%) Titanfall 2 Potrebbe avere senso acquistare l'intero pacchetto Titanfall Collection a 8,78 euro, che con meno di tre euro in più offre anche il primo capitolo, ma considerando che quest'ultimo contiene solo il multiplayer e che gli utenti di tale modalità sono ormai spostati in massa sul secondo, l'acquisto di entrambi potrebbe essere ridondante. Del resto, Titanfall 2 comprende anche una Campagna single player considerata tra le migliori in assoluto per quanto riguarda il genere, seppure molto breve, dunque consigliamo comunque di procedere all'acquisto sia agli appassionati delle sfide multiplayer che ai giocatori più tradizionalmente attaccati al gioco da soli. Forse è stato proprio questo gioco a dimostrare come Respawn Entertainment fosse capace di gestire ottimamente entrambe le tipologie di gioco, cosa che è stata poi ulteriormente confermata dal lancio di Star Wars Jedi: Fallen Order. Per il resto, la serie Titanfall mette in scena sparatutto in soggettiva veloci e divertenti, caratterizzati da un'ambientazione fantascientifica affascinante e dalla presenza caratteristica dei titan ad arricchire l'esperienza.

Dragon Ball FighterZ (€8,99, -85%) Per chi avesse voglia di un picchiaduro e magari di un po' di spirito nipponico, Dragon Ball FighterZ rappresenta sempre un'ottima scelta, specialmente a un prezzo stracciato come questo. Quello sotto i 10 euro è ovviamente il pacchetto base, che non comprende le numerose aggiunte effettuate in seguito, ma nel caso voleste l'esperienza completa il pacchetto totale, ovvero l'Ultimate Edition, si trova attualmente a un prezzo ancora più conveniente, visto che costa 19,79 euro invece di 109. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un picchiaduro uno contro uno ad impostazione classica da parte degli esperti di Arc System Works e basato sulla licenza ufficiale di Dragon Ball. La maestria con cui viene utilizzata la tecnica grafica in 3D simil-2D ha consentito al team nipponico di mettere in scena la più fedele riproduzione del cartone animato di Akira Toriyama che si sia mai vista sullo schermo, con gli scontri che diventano praticamente uno spettacolo anime interattivo, consigliato anche a chi non è particolarmente attratto dai picchiaduro ma è appassionato della serie.

DOOM (€5,99 -70%) Probabile che sia stato già giocato in lungo e in largo, vista anche l'uscita successiva del seguito Eternal, ma nel caso ci sia ancora qualcuno rimasto senza DOOM, questa riduzione di prezzo rende sempre meno comprensibile tale mancanza. Il gioco, uscito nel 2016, rappresenta un'operazione di reboot praticamente perfetta da parte di id Software, che invece di costruire un quarto capitolo secondo la classica logica incrementale ha deciso di tornare alle origini, togliere di mezzo il suffisso numerico e proporre qualcosa che fosse in linea con l'esperienza classica della serie ma anche notevolmente moderno dal punto di vista tecnologico. Il risultato è DOOM, in ogni suo aspetto: dalle atmosfere, alla storia raccontata senza fronzoli narrativi (anzi scherzando anche sopra a questo aspetto) e soprattutto al gameplay, velocissimo e dinamico ma anche altamente impegnativo. Sotto certi aspetti, è anche più compatto e coeso rispetto al ricco Eternal, a questo prezzo consigliato veramente a tutti.

Deus Ex, intera serie Lo sconto sul Franchise Deus Ex rappresenta un'occasione veramente interessante per recuperare l'intera serie in questione. A dire il vero il pacchetto totale, ovvero Deus Ex Collection, supera il limite che ci siamo imposti per questa selezione andando a costare 10,60 euro, ma ci sembrava veramente un peccato escluderlo per questi 60 centesimi in più. In ogni caso, è possibile comunque acquistare i capitoli singoli a prezzi veramente stracciati, nel caso in cui si possieda già uno dei titoli in questione: il primo Deus Ex è un capolavoro di portata storica per i videogiochi e può essere acquistato a meno di un euro, sebbene ovviamente sia ormai piuttosto datato. I capitoli nuovi, ovvero Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided, hanno prezzi estremamente bassi e, sebbene non privi di difetti, rappresentano comunque degli ottimi esempi di action RPG con scelte multiple nell'approccio alle missioni e con riflessi effettivi nelle possibilità di gioco date dalla progressione del personaggio. Oltre a questo, l'ambientazione cyberpunk è qui rappresentata in maniera particolarmente affascinante.