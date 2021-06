Windows 11: la data di uscita potrebbe essere in ottobre secondo alcuni indizi

Windows 11 è stato presentato in via ufficiale nei giorni scorsi ma non ha ancora una data di uscita precisa, tuttavia ci sono ormai diverse fonti che puntano verso il mese di ottobre per quanto riguarda il lancio del nuovo sistema operativo Microsoft, per la precisione il 20 ottobre 2021.

Microsoft finora ha parlato soltanto del rilascio entro la fine del 2021, svelando in maniera precisa solo la data di uscita della versione beta per gli Insider, mentre per il rollout definitivo come aggiornamento gratuito da Windows 10 ci sarà da aspettare fino all'inizio del 2022, in base a quanto emerso nelle ore scorse.

Tuttavia, in maniera ufficiosa, continuano ad emergere indicazioni su un lancio a ottobre del sistema operativo: in particolare, The Verge riporta l'avvistamento di un messaggio comparso tra le schermate di Windows 11 distribuite come preview dopo la presentazione.

Windows 11, la schermata con il messaggio sospetto





Windows 11, la schermata che riporta la possibile data del 20 ottobre

In quello che potrebbe essere un vero e proprio teaser voluto, vediamo infatti un messaggio di Microsoft Team da parte di Stevie Bathiche, un key engineer dei dispositivi Surface, a Panos Panay, che è il capo di Microsoft Windows e dispositivi. Nel messaggio si legge "Emozionato per il passaggio a 11... non vedo l'ora che sia ottobre!".

Tuttavia, il messaggio in questione potrebbe riferirsi anche solo al rilascio dei nuovi Surface che dovrebbe avvenire in tale mese, dunque resta il dubbio. Altri teaser possono essere trovati nelle immagini ufficiali di Windows 11, in cui vediamo la data del 20 ottobre nella taskbar posta come esempio, e l'orario fissato alle 11:11 AM, tutti elementi che potrebbero essere indizi sulla data di uscita del nuovo Windows. Nel frattempo, potete trovare maggiori dettagli su Windows 11 nello speciale su informazioni e funzioni del nuovo sistema operativo di Microsoft.