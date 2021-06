Crash Bandicoot e Spyro: nuove serie animate da Apple, in esclusiva su Apple TV+

Crash Bandicoot e Spyro the Dragon potrebbero avere presto degli adattamenti in serie TV animate, da vedere esclusivamente su Apple TV+ visto che la casa di Cupertino si è assicurata i diritti per tali franchise limitatamente all'operazione di traduzione in serie televisive.

Questo significa che Apple dovrebbe occuparsi della produzione delle eventuali serie animate di Crash Bandicoot e Spyro the Dragon, da mettere a disposizione in streaming all'interno di Apple TV+, ovvero il servizio di distribuzione di contenuti televisivi e cinematografici da parte di Apple.

Activision Blizzard è il publisher che detiene i diritti su entrambe le serie per quanto riguarda i videogiochi, ma le loro versioni animate saranno gestite da Apple attraverso un nuovo accordo siglato tra le due compagnie. Si tratta di un cambiamento importante, considerando anche il successo che aveva riscosso la serie Skylanders Academy, legata a Spyro, su Netflix.

Le nuove serie si intitolato Spyro the Dragon's Guide to Treasure Hunting, per quanto riguarda quella dedicata al draghetto viola, e The Adventures of Crash Bandicoot per quanto riguarda il celebre peramele. Per il resto, non ci sono ancora dettagli precisi sulle produzioni e sulle date di uscita, ma entrambe le serie dovrebbero fare il proprio debutto su Apple TV+ nel 2022, in attesa di ulteriori delucidazioni.

Nel frattempo, sul fronte dei videogiochi sembra tutto piuttosto fermo per quanto riguarda entrambe le serie: Activision Blizzard aveva riferito che dopo Crash e Spyro, nuovi remaster sarebbero stati annunciati nel 2021 ma non ci sono notizie sui due personaggi in questione: se Crash Bandicoot 4: It's About Time ha comunque portato avanti la serie, non sappiamo ancora se Spyro 4 sia in sviluppo.