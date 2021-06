Granblue Fantasy: Versus, vendite a 500.000 copie, nuovo DLC con Seox

Granblue Fantasy: Versus continua ad andare piuttosto bene sul mercato, considerando che il genere picchiaduro è un ambito piuttosto difficile in cui affermarsi per un titolo nuovo, avendo raggiunto le 500.000 copie vendute, annunciate con un nuovo DLC dedicato a Seox.

Il nuovo DLC è previsto arrivare il 13 luglio 2021 insieme a un aggiornamento gratuito che aggiunge anche due nuovi livelli: "Celestial View" e "Abyss", ha annunciato il publisher CyGames. Il gioco è un picchiaduro uno contro uno tratto dal mondo di Granblue Fantasy e sviluppato dagli esperti di Arc System Works, pubblicato in occidente da XSEED.

Seox, protagonista del nuovo contenuto scaricabile, è il sesto degli Eternals e un maestro nell'uso degli artigli, che caratterizzano il suo particolare stile di combattimento. È un personaggio enigmatico, che usa varie maschere per oscurare il proprio volto e la propria personalità.

Tuttavia, Seox è comunque mosso dai sentimenti, considerando che continua a combattere per poter ritrovare la persona amata. Con il pacchetto dedicato a Seox, oltre al personaggio giocabile in questione si ottengono anche ulteriori contenuti come un Avatar per Lobby, uno Star Character Icon, RPG Mode Quest aggiuntiva e altri bonus extra.

CyGames ha inoltre riferito che annuncerà ulteriori personaggi per Granblue Fantasy: Versus in agosto, che espanderanno ulteriormente il cast di combattenti. Il gioco aveva superato le 350.000 copie vendute già lo scorso aprile e evidentemente sta proseguendo con un buon ritmo, potete trovare maggiori informazioni al riguardo nella recensione di Granblue Fantasy: Versus da parte di Aligi Comandini.