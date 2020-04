Granblue Fantasy: Versus, vendite oltre le 350.000 copie

Il publisher Cygames ha annunciato che il picchiaduro a incontri di Arc System Works Granblue Fantasy: Versus ha venduto più di 350.000 copie, tra edizioni fisiche e digitali. Non trattandosi di un costoso tripla A, si tratta evidentemente di un risultato più che soddisfacente (altrimenti non sarebbe stato comunicato).

Granblue Fantasy: Versus è stato lanciato per PS4 il 6 febbraio in Giappone e Asia, il 3 marzo in America del Nord e il 27 marzo in Europa. La versione PC è stata pubblicata su Steam il 13 marzo.

Se vi interessa avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Granblue Fantasy: Versus, in cui Aligi Comandini ha scritto:

Arc System Works è una sicurezza, e Granblue Fantasy Versus non fa che riconfermarlo per l'ennesima volta, dimostrandosi un picchiaduro estremamente valido, oltre che straordinariamente indicato per tutti coloro che desiderano approcciarsi al genere. L'ottima stratificazione del suo sistema di combattimento e l'eccezionale impatto visivo, però, vengono in parte sminuiti da un roster troppo minuto al lancio, e da una modalità GDR piuttosto sprecata. Sono difetti significativi, che impediscono a quest'ultima creatura di Arc di svettare là dove volano i più eccelsi esponenti della categoria. Peccato, perché già nello stato attuale rimane consigliatissimo ad appassionati e non.