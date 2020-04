Amazon Alexa, come cancellare le conversazioni ascoltate da un dispositivo Echo

Amazon Alexa è sempre in ascolto: l'assistente virtuale e casalingo di Jeff Bezos attende che pronunciate la parola magica, "Alexa", per poi cominciare ad impartire tutte le vostre richieste. Dunque è scontato che di tanto in tanto Alexa ascolti anche conversazioni private, poi salvate nel cloud. Come si fa a cancellare le conversazioni da un dispositivo Echo?

Vediamo come cancellare le conversazioni salvate da Amazon Alexa all'interno del cloud; in passato più volte è stato dimostrato che i dipendenti al lavoro su queste tecnologie sono in grado di ascoltare le conversazioni private degli utenti. Per fortuna l'intera procedura non porta via troppo tempo: è opportuno che abbiate a portata di mano l'app di Amazon Alexa, la stessa che avete utilizzato per impostare il device al momento dell'acquisto.

Per cancellare le conversazioni ascoltate dal dispositivo Echo, accedete all'app di Amazon Alexa. Quest'ultima potrebbe sottoporvi al riconoscimento vocale, se non l'avete avviata da molto tempo: a questo punto, in alto a sinistra sulla schermata principale selezionate il menù. Lo riconoscerete facilmente grazie alle tre piccole linee orizzontali, è una tendina a comparsa. Ora scorrete tutte le voci fino a trovare Impostazioni, e selezionate quest'ultima.

Siete quasi arrivati a destinazione: selezionate ancora Account Alexa, poi infine Privacy di Alexa. Dallo storico delle conversazioni salvate, potrete infine chiedere al dispositivo di cancellare dal cloud tutto ciò che ha ascoltato. Forse adesso finalmente i vostri dati sono al sicuro. Ricapitoliamo il tutto:

Accede all'app di Alexa

Selezionare il menù a tendina in alto a sinistra sullo schermo

Selezionare Impostazioni

Selezionare Account Alexa

Selezionare Privacy

Selezionare lo storico delle conversazioni ascoltate

Impostare le proprie preferenze ed eventualmente cancellare tutto