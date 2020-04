Twitch, streamer dimentica il forno acceso e trasforma la sua trasmissione in un disastro

La streamer swiftyfeets, un nuovo volto di Twitch, ha lasciato il forno acceso durante una sua diretta streaming trasformandola in piccolo disastro, divertente da vedere, ma per lei decisamente costoso visto che ha fatto 1.200 dollari di danni. Ma che è successo?

Come potete vedere nel filmato riportato in fondo alla notizia, swiftyfeets stava giocando a Valorant quando si è ricordata di aver lasciato dei taquitos a cuocere nel forno, non sappiamo per quante ore. A quel punto ha urlato: "I miei cazzo di taquitos", si è alzata in piedi di scatto, dimenticando di togliere le cuffie e, correndo verso la cucina, si è trascinata dietro tutta la sua attrezzatura da gioco.

La webcam è schizzata chissà dove in giro per la sua camera, mentre dal botto e dalle sue imprecazioni, è facile capire che anche il resto dell'attrezzatura da gioco non se la sia passata tanto bene. Successivamente swiftyfeets è tornata live, quindi i danni non devono essere stati così catastrofici, ma a quanto pare parte dell'attrezzatura è andata irrimediabilmente rovinata, facendole perdere 1.200 dollari sul colpo.

Purtroppo non sappiamo cosa ne sia stato dei suoi taquitos, l'unica parte interessante dell'intera faccenda.