Jurassic World Aftermath è un nuovo videogioco basato sulla serie cinematografica?

Jurassic World Aftermath potrebbe essere un nuovo videogioco basato sulla celebre serie cinematografica, ancora non è chiaro se si tratti di un titolo legato sia a un film che al suo tie-in o direttamente a un videogioco, fatto sta che tale trademark è stato registrato da Universal Studios.

La descrizione del marchio registrato cita specificamente i giochi, il software interattivo su supporto fisico e scaricabile e il fatto di "giocare", insomma tutte le vaghe definizioni che vengono utilizzate secondo le regole standard della gestione dei trademark quando si ha a che fare con un prodotto videoludico.

Tutto questo fa pensare che Jurassic World Aftermath sia dunque un nuovo videogioco della serie, destinato dunque a seguire la tradizione dopo Jurassic World Evolution di Frontier Developments, uscito nel 2018, ma forse modificando la struttura e proponendo qualcosa di diverso.

Dopo il gestionale del parco a base di dinosauri visto nell'ultima incarnazione, dunque, Jurassic World Aftermath potrebbe essere qualcos'altro: l'idea più diffusa è che possa riprendere il progetto Jurassic World Survivor che era stato apparentemente cancellato, emerso in precedenza come gioco open world con elementi di sopravvivenza, visto che peraltro dinosauri, mondo aperto e survival hanno già dimostrato di saper convivere piuttosto bene in Ark.

In questo caso, tuttavia, non c'è alcun dettaglio su cosa possa essere il nuovo titolo, che di fatto non è stato nemmeno annunciato e potrebbe rappresentare solo una manovra cautelativa di registrazione del nome da parte di Universal, anche in vista del film Jurassic World: Dominion previsto per il 2021 e le cui riprese sono iniziate.

Siamo tornati a dicembre scorso nel mondo di Jurassic World Evolution per valutare l'espansione Return to Jurassic Park nella recensione di Simone Tagliaferri.