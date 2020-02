Jurassic World 3: titolo ufficiale del film rivelato dal regista, riprese al via

Jurassic World 3 ha finalmente un titolo ufficiale, rivelato dal regista contestualmente all'inizio delle riprese: il film si chiamerà Jurassic World: Dominion.



Nuovo capitolo della saga cinematografica composta finora da Jurassic World e Jurassic World: Il Regno Distrutto, Jurassic World: Dominion vedrà il ritorno di Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, nonché dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas-Howard.



A proposito di ritorni, Pratt ha detto: "Ragazzi, non posso dire nulla ma fidatevi: vi farà impazzire. Sarà il più grande e migliore episodio mai realizzato, non hanno badato a spese e stanno riportando tutti dentro."



L'attore ha paragonato questo nuovo episodio di Jurassic World ad Avengers: Endgame, anche nel senso che vedrà la partecipazione di tanti attori differenti. "So che praticamente tutto il cast originale farà il proprio ritorno, dunque sarà per molti versi come Endgame."



L'uscita di Jurassic World: Dominion nelle sale cinematografiche italiane avverrà nel corso del 2021.