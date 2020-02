The Division 2: Warlords of New York, un cortometraggio animato da Ubisoft

The Division 2: Warlords of New York è protagonista di un avvincente cortometraggio animato, pubblicato da Ubisoft a pochi giorni dal lancio dell'espansione.



Disponibile a partire dal 3 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, The Division 2: Warlords of New York ci riporterà appunto nella Grande Mela, otto mesi dopo gli eventi del primo episodio, per una nuova missione.



"Aaron Keener è stato il primo agente della Divisione a passare dalla parte dei criminali", recita la sinossi del video. "Ora tira i fili della Rogue Nation di New York City. Tutto è cominciato con lui, ora sta a noi fermarlo."



La nuova campagna narrativa di Warlords of New York ci vedrà esplorare gran parte della Lower Manhattan, con la possibilità di affrontare i diversi distretti nell'ordine che preferiamo.



Sconfiggendo i quattro luogotenenti di Keener potremo sbloccare altrettante abilità speciali che andranno ad arricchire il repertorio del nostro personaggio, aumentando la varietà dell'esperienza.