Activision Blizzard: dopo Crash e Spyro, nuovi remaster verranno annunciati nel 2021

Activision Blizzard ha intenzione di continuare con i remaster, visto anche il successo delle operazioni con Crash Bandicoot e Spyro, come annunciato durante la sua conferenza con gli azionisti, durante la quale è stato comunicato che altri titoli remaster verranno annunciati nel corso del 2021 e tra questi potrebbe esserci Diablo 2.

Da questa conferenza finanziaria, è emerso che Activision Blizzard sta vivendo un ottimo periodo grazie a una notevole spinta sul mercato, sull'onda lunga di Call of Duty: Black Ops Cold War e gli altri brand consolidati come World of Warcraft e Candy Crush, che evidentemente continua a portare una bella quantità di denaro in cassa.

Questo consente al publisher di puntare molto su nuovi progetti nel prossimo futuro, ma visto il successo di giochi come Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy e Spyro: Reignited Trilogy è ovvio che vi siano altre operazioni simili volte a sfruttare la forza di alcuni brand in possesso del gruppo.

Insomma, nuovi remaster verranno annunciati, e Activision Blizzard ha specificato che verranno svelati proprio nel corso del 2021: il principale sospettato, e quello in cui molti sperano, è a questo punto Diablo 2 Remaster o Remake, un progetto che sembra sia in corso ormai da diverso tempo e potrebbe dunque trovare la strada per il mercato prima di quanto si possa pensare, specialmente dopo l'annuncio che Overwatch e Diablo IV saltano il 2021.

Resta il dubbio sul fatto che Diablo 2 possa essere protagonista di un progetto di remake o di remaster, visto che di recente il giornalista Jason Schreier aveva parlato di un Diablo 2 Remake in sviluppo presso Blizzard, ma attendiamo a questo punto annunci ufficiali al riguardo.