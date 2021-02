Forza Horizon 4: DLC sulle Hot Wheels in arrivo?

Forza Horizon 4 è uno splendido racing game, ma diventerebbe ancora meglio con un DLC sulle Hot Wheels sullo stile di quello visto anche nel capitolo precedente, cosa che potrebbe effettivamente avverarsi stando a un avvistamento emerso online, a quanto pare dallo store interno del gioco.

Tutto quello che abbiamo al momento sono questi screenshot riportato dall'account Twitter AR12Gaming che sembrano riferirsi a una sorta di leak del marketplace interno a Forza Horizon 4 per i pacchetti DLC, i quali mostrano soltanto nuove auto in arrivo per il garage, tutte tratte dalla tradizione delle automobiline Hot Wheels, tuttavia potrebbe trattarsi di un primo segno di un'espansione in arrivo.

La speranza è che anche per Forza Horizon 4 sia in programma una vera e propria espansione sullo stile di quanto abbiamo visto con Forza Horizon 3: Hot Wheels DLC e non di semplici pacchetti di auto come quelli emersi nel leak misterioso, dunque attendiamo eventuali annunci da parte di Playground e Microsoft.

Il precedente pacchetto Hot Wheels è considerato unanimemente uno dei migliori elementi aggiuntivi mai visti per la premiata serie di racing game da parte di Playground, presentando non solo nuove auto ma una vera e propria nuova mappa molto ampia, caratterizzata da piste e rampe tratte direttamente dalla tradizione dei giocattoli della serie, con tanto di corsie in plastica arancione e loop incredibili.

A questo punto attendiamo eventuali annunci sulla questione, mentre ricordiamo che Playground Games è anche al lavoro sul nuovo Fable annunciato per Xbox Series X|S e PC.