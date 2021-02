The Medium: nessun DLC o espansione prevista da Bloober Team

The Medium non avrà DLC o espansioni dopo il lancio, almeno questi sono attualmente i progetti di Bloober Team, che interrogato sulla questione si è dimostrato piuttosto deciso sulla volontà di non voler proseguire nell'immediato la storia del gioco, anche se qualche apertura sembra esserci sul prosieguo del titolo, forse come serie.

"Al momento, non abbiamo piani per dei DLC", ha affermato il producer Jacek Zięba sull'argomento e questa al momento è la posizione ufficiale del team, sebbene sia possibile che, visto anche il successo riscosso dal gioco e il fatto che abbia fatto un gran lavoro di costruzione di un mondo particolare e affascinante, che lascia la voglia di esplorarlo maggiormente, possa esserci in futuro un seguito.

La curiosità su un possibile prosieguo più immediato della storia è emersa in vari giocatori che hanno completato The Medium in questi giorni, vediamo perché.

La parte seguente potrebbe contenere uno spoiler di minore entità, che comunque segnaliamo per sicurezza raccomandando di evitare di leggere, per non avere anticipazioni.





Alla fine di The Medium è presente una scena che sembra aprire delle nuove prospettive su uno dei personaggi della storia, comparendo alla fine dei titoli di coda. Tuttavia, questa scena è intesa semplicemente come elemento conclusivo della storia del gioco: come riferito dallo stesso Zięba nel corso di una sessione di AMA su Reddit, "intende completare una parte della trama, non suggerire DLC in arrivo", ha affermato il producer.

Tuttavia, considerando le energie profuse nella costruzione di un mondo così particolare e interessante, non è detto che non ci siano altri sviluppi per The Medium: "Non abbiamo ancora annunciato i nostri piani futuri e il reparto marketing si assicura che teniamo le bocche chiuse sull'argomento, ma vedere una risposta così positiva a The Medium ci ha fatto sicuramente considerare possibili prosecuzioni", forse suggerendo la possibilità di un nuovo capitolo, ma queste sono solo supposizioni.

Nel frattempo, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione di The Medium, nel caso non l'abbiate ancora letta.