The Medium è un successo: spese di produzione e marketing recuperate in un giorno

The Medium sembra già essere di gran lunga il maggior successo di Bloober Team, considerando che gli sviluppatori hanno riferito di aver già recuperato le spese di produzione e marketing nel giro di un giorno dal lancio ufficiale.

La comunicazione ufficiale è in polacco, dunque potrebbe prestarsi a interpretazioni errate, ma al momento suona in questo modo: The Medium ha raggiunto il break even dopo solo un giorno dal lancio sul mercato, ovvero ha iniziato a generare profitti dopo aver già coperto tutte le spese relative a produzione e marketing.

Il comunicato sembra parli precisamente di "vendite del gioco The Medium", dunque i ricavi dovrebbero essere riferiti proprio a queste senza comprendere gli eventuali compensi derivanti dagli accordi stipulati con Microsoft per l'introduzione nel Game Pass.

Questo confermerebbe anche l'idea che l'inserimento di un gioco nel catalogo del Game Pass non dovrebbe danneggiare più di tanto le sue vendite, elemento da sempre discusso da analisti e utenti per quanto riguarda il servizio su abbonamento di Microsoft.

In ogni caso, quello che è certo è che in ogni caso The Medium è andato molto bene sul mercato e la sua grande diffusione attraverso Xbox Game Pass ha fatto anche da notevole cassa di risonanza per il gioco e per il team, più di quanto sarebbe stato possibile fare con un sistema di commercializzazione standard, soprattutto per un team di piccole dimensioni come Bloober.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Medium, gioco che peraltro è caratterizzato da voti della critica davvero contrastanti sulle testate internazionali.