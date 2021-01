The Medium: i voti della critica sono davvero contrastanti

Emersi i voti della critica ricevuti da The Medium, la prima esclusiva Xbox Series X e S vera e propria, che sono quantomai contrastanti, a livelli che si registrano raramente. Basta scorrere l'elenco sottostante per vedere una lunga sfumatura che va dal 9 e più al 5.

Insomma, c'è chi lo considera come uno dei giochi horror più belli degli ultimi anni e chi un titolo appena passabile, che l'ha trovato molto pauroso e riuscito nelle sue meccaniche e chi lo ha definito noioso, chi ha amato i puzzle e chi no. In effetti è complicato dare conto del quadro generale, perché le opinioni sono davvero varie e molto distanti tra loro.

Prima di lasciarvi all'elenco dei giudizi, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Medium per sapere ciò che ne pensiamo.