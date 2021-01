Goldeneye 007, un video di due ore mostra la remaster per Xbox 360 cancellata

Emerso online un video di due ore che mostra l'edizione rimasterizzata di Goldeneye 007 in sviluppo per Xbox 360. Originariamente avrebbe dovuto uscire nel 2008 su Xbox Live Arcade, ma il progetto fu bloccato per problemi di copyright, nonostante il gioco fosse praticamente completo.

Stando a quanto raccontato su Unseen64, Microsoft, Activision (all'epoca deteneva i diritti di 007) e Nintendo avevano raggiunto un accordo, ma Nintendo Japan si è tirata indietro all'ultimo minuto. Immaginate la delusione per chi aveva lavorato al gioco e non poté vederlo pubblicato per un simile motivo.

L'esistenza della remaster di Goldeneye 007, originariamente un titolo di grande successo per Nintendo 64, fu svelata nel 2008 dalla rivista inglese Xbox World 360. Finora del gioco si erano visti soltanto dei brevi filmati, quindi i curiosi saranno contenti della lunghezza di quello emerso oggi, che consente di vedere un bel pezzo del gioco.

La remaster avrebbe dato modo di giocare sia con la nuova grafica in alta risoluzione, sia con la grafica originale. Inoltre avrebbe dovuto esserci una modalità multiplayer, una per speedrunner, delle classifiche online e altre caratteristiche impossibili su Nintendo 64. Peccato che non se ne sia mai fatto niente.