Diablo 2 Remake è in sviluppo presso Blizzard, dice Jason Schreier

Diablo 2 Remake è attualmente in sviluppo nei team interni di Blizzard, questo è quanto riferito dall'affidabile Jason Schreier nelle ore scorse, a margine dei vari cambiamenti che sono emersi all'interno della compagnia.

Il progetto in questione non è mai stato annunciato ufficialmente da Blizzard ma qualche informazione su un Diablo 2 Remaster era comparsa già nelle voci di corridoio di un anno e mezzo fa, inizialmente con la possibilità che fosse presentato al BlizzCon 2019 e poi con ulteriori voci successive.

Ebbene, il progetto non solo sembra esista veramente ma dovrebbe trattarsi di una rielaborazione anche più radicale di quanto pensato in passato, ovvero un vero e proprio Diablo 2 Remake. Si tratterebbe di uno dei progetti su cui Vicarious Visions, recentemente assorbita all'interno di Blizzard, dovrebbe collaborare nel suo nuovo status di team di supporto.

Per il resto, non ci sono informazioni sul progetto ma il fatto che il giornalista di Bloomberg ne pari così chiaramente può essere preso come un sostanzioso indizio sull'esistenza effettiva di un remake per Diablo 2, che a quanto pare viene identificato con il titolo Diablo 2: Resurrected, ancora da confermare.

Blizzard starebbe dunque lavorando anche a questo progetto, ovviamente secondario rispetto a Diablo 4 ma comunque di grande importanza considerando l'importanza che il secondo capitolo ricopre ancora per la grande community della serie.