id Software: Project 2021A è un gioco VR in sviluppo dal team di DOOM?

Sembra che id Software stia lavorando a un nuovo gioco VR, che porterebbe dunque la casa di DOOM ad impegnarsi seriamente nella tecnologia della realtà virtuale nel prossimo futuro, con uscita probabilmente quest'anno.

L'informazione deriva dall'ente di classificazione australiano, il quale riporta una recente registrazione effettuata da id Software e Bethesda per un misterioso Project 2021A. Questo è classificato come "computer game", con registrazione effettuata proprio ieri, 22 gennaio, a quanto pare destinato a rientrare nella fascia "R18+" del sistema di catalogazione australiano e per realtà virtuale.

L'idea che si tratti di un gioco VR deriva dalla sezione "media type", nella quale possiamo leggere "Virtual Reality", mentre per il resto non ci sono dettagli su questo misterioso progetto, al di là del fatto che sembri avere temi violenti e interazione online, probabilmente con componente multiplayer.

Difficile dire se a questa registrazione corrisponda veramente un gioco in sviluppo, visto che potrebbe trattarsi di una manovra cautelativa o di prova da parte di id Software, in attesa di eventuali annunci. Il nome in codice suggerisce un'uscita nel 2021, dunque nel caso dovremmo avere notizie a breve.

A questo punto partono le speculazioni: l'idea è che possa essere uno sparatutto in soggettiva, ovviamente, ma c'è l'ipotesi che possa trattarsi semplicemente di una versione in VR di DOOM Eternal più che di un vero e proprio nuovo gioco, in ogni caso attendiamo sviluppi sulla questione.