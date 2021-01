Truck Simulator 2 trascinato nella polemica no vax sui vaccini per Covid-19

Truck Simulator 2 si è ritrovato, in maniera piuttosto bizzarra considerando anche il tema del gioco, proiettato in mezzo alle polemiche tra sostenitori e no vax per quanto riguarda i vaccini per Covid-19, con gli sviluppatori che in un maldestro tentativo di dimostrarsi bipartisan hanno fatto un gran caos con le comunicazioni ufficiali.

Tutto è partito dall'interessante evento Hauling Hope di American Truck Simulator e Euro Truck Simulator 2, in corso all'interno delle simulazioni e incentrato su una ricostruzione delle sfide che i trasportatori stanno provando per distribuire i vaccini contro il Covid-19 in tutto il mondo.

Iniziativa interessante e anche lodevole, solo che evidentemente il team SCS Software l'ha comunicata in maniera piuttosto strana: "Non prendiamo alcuna posizione né a favore né contro i vaccini, vogliamo solo esprimere il nostro apprezzamento e supporto per tutti i veri trasportatori là fuori che devono affrontare sfide molto impegnative da quando la pandemia è iniziata".

Ineccepibile il supporto ai trasportatori, un po' strano invece il commento sul supporto o meno ai vaccini. In un comunicato stampa ufficiale, una frase del genere suona quasi come una deroga concessa alla posizione no vax che soprattutto in un periodo come questo non è proprio positiva.

Professandosi di fatto neutrale sull'argomento, SCS Software è stata vista come connivente con gli antivaccinisti, non volendo prendere una posizione chiara contro tale movimento.

Un ulteriore comunicato affidato a Twitter, pubblicato successivamente, ha parlato di "errori di traduzione" e ha chiarito un po' meglio la situazione, pur continuando a palesare la volontà di non esporsi sull'argomento da parte del team: "Volevamo scrivere che qualunque sia la vostra posizione, a favore o contro i vaccini, gli autotrasportatori lavorano molto duro e volevamo evidenziare che l'evento era su questo", aggiungendo anche che "Supportiamo continuamente gli sforzi della lotta contro il Covid-19 e speriamo che il problema venga risolto presto".

Sembra che successivamente SCS Software abbia inviato ulteriori comunicazioni a vari siti che si erano occupati della polemica sorta dopo le comunicazioni, con ulteriori chiarimenti. "Volevamo chiarire che riconosciamo pienamente le minacce poste dal Covid-19 e gli effetti che la pandemia hanno causato al mondo. Crediamo fermamente che il progresso sia rappresentato dalla fiducia nella scienza e dalla necessità di seguire le linee guida stabilite per questa situazione anche con le pratiche di igiene e sicurezza personali".

Insomma, sembra che SCS Software non abbia effettivamente a che fare con posizioni no vax, ma che non si sia comunque voluta inimicare eventuali antivaccinisti, considerando di avere una base di utenti piuttosto variegata per quanto riguarda queste posizioni.