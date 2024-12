Euro Truck Simulator 2 è disponibile su Instant Gaming con un’offerta imperdibile

Euro Truck Simulator 2 è disponibile su Instant Gaming al prezzo scontato di 15.35€, rispetto al prezzo originale di 20€. Con l'IVA italiana al 22%, il prezzo finale sarà di circa 18.72€ . Scopri di più e acquista il gioco direttamente da questo link oppure tramite il box qui sotto. Preparati a vivere un'esperienza di guida realistica attraversando città e campagne d'Europa . Parti con un piccolo camion e costruisci il tuo impero di trasporti, assumendo autisti e acquistando veicoli sempre più potenti. Personalizza il tuo camion con livree uniche e affronta le strade come un vero professionista.

Esplora l’Europa e domina la strada con veicoli personalizzabili

Inizia la tua carriera come autista indipendente e costruisci la tua flotta di camion, scegliendo tra modelli iconici come Volvo, Mercedes-Benz e Scania. Ogni veicolo è personalizzabile con verniciature stagionali, miglioramenti tecnici e stili esclusivi per rendere la tua esperienza di guida unica.

La mappa del gioco copre un vasto territorio, dai paesaggi urbani del Regno Unito alle affascinanti strade della Polonia, con oltre 160 ore di gameplay per esplorare ogni angolo d'Europa. Completando missioni e consegne, potrai espandere il tuo impero, migliorare le tue abilità e competere con altri giocatori nella modalità online.