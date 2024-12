Arrivata la conferma che Borderlands 4 sarà giocabile in cross-play

Borderlands 4 avrà il supporto per il cross-play sin dal lancio. A dirlo è stato nientemeno che Randy Pitchford, il capo di Gearbox Entertainment, in un'intervista concessa alla rivista giapponese Famitsu in occasione della presentazione del gioco, di cui il primo trailer di gameplay è stato mostrato ai The Game Awards 2024.

Percorrendo la storia dei giochi recenti di Gearbox, Borderlands 3 non fu lanciato con il supporto per il cross-play, che però fu aggiunto con un aggiornamento successivo. Rimanendo nello stesso universo narrativo, Tiny Tina's Wonderlands, uscito successivamete, fu lanciato da subito con il cross-play. Quindi non sorprende che questa funzionalità sia stata confermata anche per Borderlands 4.