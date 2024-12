Borderlands 4 includerà la solita "comicità da gabinetto"? Il narrative director parla di Skibidi e Hawk 2A

Ai The Game Awards 2024 abbiamo avuto modo di vedere una nuova presentazione di Borderlands 4 . Ovviamente non sappiamo ancora tutto, ma in linea di massima pare che il gioco abbia uno stile un poco diverso da quello del precedente capitolo della serie FPS.

Niente Skibidi e Hawk 2A in Borderlands 4

Su Twitter, Sam Winkler di Gearbox ha affrontato l'argomento, affermando che, pur non potendo ancora dire molto su Borderlands 4, è d'accordo con "le critiche alla sovrabbondanza di umorismo da gabinetto di Borderlands 3", prima di aggiungere in un tweet successivo che il suo sequel farà le cose in modo diverso.

"Non dirò che non ci sono bagni, ma se la parola skibidi viene introdotta nel gioco sotto il mio controllo, piangerò a dirotto", ha scritto Winkler. "Paul Tassi, giornalista di Forbes, ha scherzato sul fatto che avremmo avuto un'arma chiamata Hawk 2A e un collega mi ha chiesto se fosse vero e io volevo mettere la mano nel tritatutto".

Hawk 2A, per chi non lo sapesse, è una sorta di meme nato online quest'anno. Si tratta di una onomatopea che mima uno sputo: è diventata virale ma certamente non è rappresentativa di una comicità di alto livello. Skibidi, invece, è un termine nato dalla webserie Skibidi Toilet nella quale delle toilette con una testa umana generano caos. Anche il termine Skibidi è diventato virale e spesso usato come una sorta di termine non-sense.

Segnaliamo infine che il team di Borderlands 4 ha detto quando potremo vedere il gameplay e ha parlato della modalità cooperativa