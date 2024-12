WhatsApp introduce una nuova interfaccia per album foto e video su iOS

WhatsApp ha rilasciato l'aggiornamento 24.25.80 per iOS , introducendo una nuova interfaccia per la galleria dedicata all'invio di foto e video. Questa funzione, già testata nelle versioni beta Android e iOS, consente agli utenti di selezionare e condividere album multimediali in modo più rapido ed efficiente, riducendo la necessità di passare attraverso l'editor di disegno . Una delle principali novità è la possibilità di aggiungere una didascalia all'intero album, semplificando così la condivisione di contenuti contestualizzati con amici e familiari.

Album più flessibili e intuitivi

La nuova interfaccia presenta un design più moderno e intuitivo, allineandosi con gli ultimi aggiornamenti estetici introdotti da WhatsApp. Ora gli album possono essere creati anche con soli due elementi (foto o video), purché venga aggiunta una didascalia. In passato, un album richiedeva almeno quattro elementi per essere raggruppato. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo per rendere la condivisione di media più organizzata, facilitando anche la visualizzazione dei contenuti direttamente nell'elenco delle chat. L'anteprima delle dimensioni dell'album offre un'indicazione immediata della quantità di elementi condivisi.

Un esempio della galleria.

Con la nuova galleria, gli utenti possono selezionare rapidamente più foto e video senza entrare nell'editor di disegno. Tuttavia, per chi desidera ancora modificare i propri contenuti prima della condivisione, WhatsApp ha aggiunto un pulsante di modifica accanto alla barra delle didascalie. Questa funzionalità è particolarmente utile per inviare foto e video di alta qualità in pochi tocchi, funzione che prima era accessibile solo tramite l'editor di disegno.