Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di aleixahitori_yume sfida l'impossibile

Se c'è un cosplay difficile da realizzare è quello di Aphrodite, la dea greca della bellezza in versione Record of Ragnarok, come dimostra anche il lavoro di aleixahitori_yume. Il problema in questo caso non è tanto per il costume in sé o per la pettinatura, che sono replicabili senza grossi traumi (soprattutto per una professionista), ma due particolari accessori che rendono unico il design del personaggio e che non si possono cucire, per così dire.

Se avete letto il manga o visto la serie anime, saprete che Aphrodite ha dei seni enormi che sono sorretti per tutto il tempo da due energumeni nudi e pelati, che le fanno anche da sedia. Difficile trovare in giro degli esseri umani simili per realizzare qualche scatto fotografico o per andare in giro per fiere. Magari in qualche palestra qualcosa si trova.

Il risultato quindi è che la nostra cosplayer ha fatto un ottimo lavoro nell'interpretare il personaggio, ma allo stesso tempo quelle manine che spuntano dal fondo della foto finiscono per stonare un po', perché non ricordano i modelli originali nemmeno un po'.

Se la vostra vita è inutile senza cosplay, guardate quello di Asuka di win_winry, quello di Mera di armoredhearthcosplay, quello di Azzurra di eki_holic, di Adamo di _elly._.baxter_, quello della Vedova Nera di missbricosplay, di Sylvie di madsfive, quello di Lisa di anastasia.komori, quello di Ida Emean di ladalyumos, di Freezer di freza_sama, quello di Harley Quinn firmato Shirogane-sama, Zelda in versione Gerudo di japp_leack, quello di Beidou di shermie_cos, quello di Morrigan firmato Lada Lyumos e quello di Lisa di aoimomoko.