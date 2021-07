Record of Ragnarok, il cosplay di Adamo di _elly._.baxter_ è sexy

Come si fa a fare il cosplay di un personaggio praticamente nudo? Il problema deve esserselo posto anche il cosplayer _elly._.baxter_ quando ha deciso di interpretare Adamo, il personaggio della serie giapponese Record of Ragnarok, nonché personaggio biblico che non dovrebbe avere bisogno di troppe presentazioni.

Nella serie Adamo è uno dei guerrieri scelti per rappresentare gli umani contro gli dei, protagonista di un incredibile scontro con una delle divinità più forti in assoluto. Il fatto è che, in onore all'iconografia del personaggio, combatte senza vestiti, a parte una foglia messa a coprire le sue gioie.

Però ama le mele e questa è anche la chiave del cosplay di _elly._.baxter_, che ne ha riprodotto la pettinatura e lo ha rappresentato alle prese proprio con il frutto del peccato originale.

