Genshin Impact: il cosplay di Beidou di shermie_cos è intrigante

Genshin Impact è senza dubbio uno dei giochi che ha ispirato maggiormente i cosplayer di tutto il mondo. L'opera di miHoYo, infatti, ha colpito nel segno anche grazie ad un cast di personaggi davvero ben riuscito, dal design accattivante e anche un po' ammiccante. Per esempio Beidou, il capitano della Crux, una ciurma molto rinomata di Liyue, unisce uno spirito molto forte e un costume complesso con quel tocco di sensualità tipico delle produzioni orientali. E in questo il cosplay di shermie_cos è molto fedele, dato che mescola bene questi due aspetti del personaggio.

Beidou è famosa in tutta Liyue per la sua forza sovraumana, ma soprattutto per il suo coraggio, che le ha consentito di fronteggiare la Tianquan dei Liyue Qixing, Ningguang. Questo non le impedisce di voler coltivare il suo aspetto, molto fiero e valorizzato da un vestito nero e cremisi, con una benda su di un occhio dello stesso colore.

Il cosplay di Shermie replica in tutto e per tutto quello del personaggio originale, dai tanti dettagli del vestito, fino al design, che protegge poco dai colpi avversari.