Oculus Rift S non è più disponibile sul sito Oculus, ora c'è solo Quest

Oculus Rift S non è più disponibile sul sito di Oculus. Il visore VR non è quindi più disponibile all'acquisto tramite nessun tipo di canale. Potrebbero esserci ancora dei nuovi visori in circolazione presso qualche catena di rivendita fisica, ma nel momento nel quale le scorte saranno esaurite, non sarà più possibile acquistare un Oculus Rift S nuovo.

Non è una sorpresa, in realtà. Ad aprile 2021 Facebook ha annunciato che non avrebbe più spedito Oculus Rift S ai rivenditori. Il visore per realtà aumentata non è più in produzione e il suo posto verrà preso da Oculus Quest 2.

Oculus Quest 2 è superiore in termini di risoluzione, frequenza di aggiornamento dello schermo e flessibilità nell'utilizzo, ma nondimeno alcuni potrebbero essere dispiaciuti del fatto che il "vecchio" Rift S non sia più disponibile.

Oculus

Su Steam, a marzo, Quest 2 è divenuto il visore VR più utilizzato, mentre le statistiche di giugno 2021 ci dicono che Rift S è tornato in prima posizione, anche se con un vantaggio pari a un singolo punto percentuale.

Sappiamo che Oculus Quest 2 "sarà parte del mercato per un po', per un bel po', e penso che sarà il modo più accessibile per entrare nel mondo della VR e avere una grande esperienza", secondo Andrew Bosworth, vice presidente di Facebook Reality Labs.

Recentemente, inoltre i giocatori VR hanno protestato contro Facebook e il nuovo sistema di pubblicità.