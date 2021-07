GreedFall, recensione della versione PS5 e del DLC The De Vespe Conspiracy

Ecco, quindi, la nostra recensione di GreedFall in versione PS5 e del DLC The De Vespe Conspiracy .

Circa un anno e mezzo dopo la prima pubblicazione, GreedFall è tornato. Parliamo del gioco di ruolo d'azione di Spiders, un'avventura fantasy che abbiamo apprezzato molto (di certo più delle precedenti opere degli sviluppatori francesi) e che ora si ripropone in versione Xbox Series X|S e PS5 (quest'ultima quella da noi provata) tramite un upgrade gratuito. Spiders ha anche pubblicato una Gold Edition (sia su old gen che su current gen), ovvero una versione completa del gioco che include un DLC, The De Vespe Conspiracy, quest'ultimo disponibile anche per l'acquisto singolo.

Avremo dalla nostra un party in regolare espansione, con membri provenienti da tutte le fazioni in campo. Ogni personaggio ha la propria storia e può influenzare i dialoghi nelle più importanti missioni: portare con sé l'alleata isolana quando si deve parlare con una delle tribù locali è, ad esempio, un vantaggio. Ogni personaggio rientra in una classe fissa (magica, fisica o dalla distanza, con alcune vie di mezzo): il nostro Legato, invece, può essere evoluto liberamente. Il mondo di gioco non è open world: è diviso in una serie di aree ampie ma sempre chiuse e spesso semi-lineari. Il sistema di combattimento è in tempo reale, con la possibilità di attivare una pausa tattica per selezionare abilità od oggetti da utilizzare.

GreedFall, come detto, è un gioco di ruolo d'azione . Noi siamo il Legato De Sardet, cugino/a di Constantin, nuovo governatore di New Serene, città della Congregazione dei Mercanti a di Teer Fradee, un'isola lontana contesa da tutte le potenze mondiali. Il Vecchio Mondo da cui proveniamo è colpito dalla Malicore, un'epidemia per la quale non vi è una cura. Il nostro compito in qualità di Legato sarà assistere il nuovo Governatore, mantenere rapporti diplomatici con le varie fazioni dell'isola, creare un legame con i nativi e scoprire la causa della Malicore e trovarne una cura.

Da PS4 e PS5

Ciò che ci interessa in questa sede e capire le differenze tra la versione PS4 e la versione PS5, così come analizzare il nuovo DLC (nel prossimo paragrafo). GreedFall, lo ripetiamo, propone l'upgrade alla nuova console in formato gratuito, con la sola esclusione della versione PS Plus. Chiunque abbia reclamato il gioco solo tramite l'abbonamento di Sony, non avrà accesso alla versione PS5.

Quali sono però i vantaggi? Come tipico per operazioni di questo tipo, il passaggio a PS5 aggiunge al gioco due modalità grafiche selezionabili in qualsiasi momento dal menù di pausa. GreedFall propone una modalità Qualità, che dà priorità alla risoluzione fino a 4K, e una modalità Prestazioni, che invece punta ai 60 FPS. A nostro parere, il salto in avanti più sensibile è il secondo. GreedFall è un gioco abbastanza frenetico e per la maggior parte del tempo ci ritroveremo a correre da una parte all'altra delle mappe passando da uno scontro all'altro. L'aumento di fluidità è estremamente piacevole. L'aumento di risoluzione è invece minimo e GreedFall non propone una grafica particolarmente dettagliata: qualche pixel in più non fa molta differenza.

Al di là dei cambi di prestazione e risoluzione, la versione PS5 aumenta la distanza di caricamento degli oggetti e dei passanti. Anche la luce e le ombre sono visibili a una distanza maggiore. Si tratta di una differenza visibile, come potete vedere nelle due immagini d'esempio qui sotto, ma a nostro parere non cambia in modo massiccio l'esperienza.

Per quanto riguarda gli interni, invece, non vi sono in pratica differenze. Come potete vedere da un paio di esempi qui sotto, abbiamo scattato alcuni screenshot nello stesso luogo e alla stessa ora del giorno con entrambe le versioni di GreedFall: in termini di qualità visiva, non vi sono reali differenze che il giocatore possa notare durante una normale sessione.

Per quanto riguarda i caricamenti, abbiamo fatto dei test con la versione PS4 giocata su PS5 tramite retrocompatibilità e abbiamo poi ripetuto lo stesso caricamento con la versione PS5 nativa. Siamo passati da circa 21 secondi a circa 18 secondi nel nostro test. La versione nativa è quindi più rapida, ma si tratta di una differenza minima. Ricordiamo anche che GreedFall nasconde i caricamenti in modo molto furbo: invece di farci attendere davanti a una schermata, i personaggi vengono messi in un accampamento dove è possibile gestire il proprio equipaggiamento, vendere e acquistare oggetti e cambiare membri del party, nel mentre il gioco carica la nuova area in background.

L'upgrade a PS5 è quindi minimo e avremmo gradito un 4K nativo con 60 FPS (e non un aut aut), ma trattandosi di un'aggiunta gratuita possiamo anche lasciar correre.