Sifu: nuove scene d'azione nella Galleria d'arte svelate su Twitter

SloClap ha mostrato nuove scene d'azione di Sifu tramite Twitter. Come potete vedere voi stessi poco sotto, "per richiesta popolare" il team di sviluppo ha condiviso questa nuova scena di combattimento legata a un personaggio femminile. Si tratta di una nuova sequenza nella Galleria d'arte, una delle aree del gioco già apparse in un precedente video.

SloClap, ricordiamo, è il team di sviluppo di Absolver, un altro gioco d'azione fondato sul combattimento corpo a corpo, basato su un ampio mondo e sul multigiocatore. Sifu, invece, è un gioco maggiormente basato sulla trama e segue le vicende di uno studente di Kung-Fu che parte in cerca di vendetta in differenti aree della città.

In Sifu, oltre al combattimento corpo a corpo, potremo sfruttare anche l'ambiente per ottenere un vantaggio: ad esempio, potremo lanciare degli oggetti o usare delle armi improvvisate. Man mano che i giocatori avanzano nella vicenda, potranno apprendere nuove tecniche e abilità per ottenere la vittoria.

Sifu è in arrivo su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 e PlayStation 5 quest'anno. Ecco il trailer gameplay dal IGN Expo dell'E3 2021.